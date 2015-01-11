Полицейский спас лежащего на поверхности Урала рыбака

Накануне, 23 ноября, благодаря самоотверженности южноуральского полицейского удалось сохранить жизнь 60-летнему рыбаку. Мужчина отправился на зимнюю рыбалку на реку Урал, вернуться самостоятельно на берег он уже не смог. Ему на помощь выехал полицейский из Агаповского района.



Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Агаповскому району майор полиции Олег Макаров незамедлительно отправился на место происшествия. Действительно, на середине реки он обнаружил лежащего мужчину, неспособного добраться до берега по тонкому льду. Полицейский ползком подобрался к замерзающему рыбаку и, схватив его за одежду, потащил к берегу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что после спасения полицейский отвез незадачливого рыбака домой, где его ждала семья. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/spas-rybaka-na-urale/