В Челябинске появился низкодозовый маммограф, распознающий рак на самой ранней стадии

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины прошли мастер-классы на новом современном маммографе. Аппарат установлен в онкополиклинике и предназначен для проведения уточняющей диагностики при пальпируемых и непальпируемых новообразованиях в молочной железе. Преимущество этого маммографа в том, что он дает очень качественную картинку, на которой видно больше, чем на любом другом виде аппаратов. Его мониторы «видят» 2500 оттенков серого цвета. Еще один плюс – возможность сопрягать аппарат с устройствами для забора образцов тканей из опухоли, проводить биопсию.

«Мы провели первую для нас процедуру, нацеленную на опухоль, которую мы не находим никаким иным способом (ни руками, ни на УЗИ) и только видим ее на рентгеновских снимках, – пояснил заведующий онкологическим отделением опухолей молочной железы ЧОКЦО и ЯМ Олег Терешин. – Аппарат позволяет нацелить биопсийный инструмент (специальный пистолет) в ту зону, которая вызывает опасения, взять оттуда очень маленький фрагмент ткани и тем самым избавить женщину от ненужной диагностической операции – секторальной резекции молочной железы».

«Нашей первой пациенткой стала женщина, у которой на фоне нормальной структуры никаких узловых образований не определяется, – рассказала главный специалист по лучевой диагностике минздрава Челябинской области Галина Братникова. – Замечены только микрокальцинаты, маленькие плотные структуры, как песчинки, размером менее 0,5 мм. Это может быть раннее проявление рака. У нашего маммографа имеются современные мониторы, которые позволяют четко разглядеть даже «пылевые облака» – скопление этих микрокальценаитов. Мы увеличиваем их до того размера, когда можно посмотреть, какую они имеют форму и структуру, на какой площади они находятся, а с помощью аппарата мы можем прицелиться, взять столбики ткани и направить гистологам».

«Наша поликлиника – это консультативный центр, где уточняется онкологический диагноз, степень распространенности, осуществляется планирование лечения, – подчеркнул главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач ЧОКЦО и ЯМ Андрей Важенин. – Поэтому здесь сконцентрирована техника экспертного класса – новое оборудование на 190 млн рублей, порядка 70 единиц, в том числе и маммограф, аналогов которому нет в России. Это инструмент для решения точных задач, и наши доктора подготовлены для работы на этом оборудовании».

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