Администрация области, ЧТПЗ и Маяк объединились, чтобы построить в Озерске ледовую арену

В Озерске построят ледовую арену "Высота". Проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Это значит, что деньги на стройку выделят как из областного бюджета, так и частные инвесторы: "Группы ЧТПЗ" и ПО "Маяк ".

Проект поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— В Челябинской области высочайший интерес к хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию. Однако чтобы реализовать свой потенциал, родителям талантливых озерских детей приходится или возить их в областной центр, или пользоваться открытыми площадками. Скоро у ребят появится возможность комфортно и круглогодично заниматься ледовыми видами спорта в родном городе.

Ледовую академию "Высота" построят на территории стадиона "Строитель" через два года. В спортивном комплексе будет работать арена с искусственным льдом, здесь установят трибуны на 400 мест. Также в комплекс войдет тренажерная и спортивная площадка с искусственным покрытием.

К реализации проекта приступят в начале 2018 года.

https://hornews.com/news/ledovaya_arena_ozersk/