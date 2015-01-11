Романсы русских композиторов прозвучат в библиотеке

Центральная городская библиотека приглашает ценителей вокального искусства на музыкальную программу «Только раз бывают в жизни встречи…», которую представит вокальный класс под руководством Заслуженного работника культуры РФ Александра Великанова. В программе прозвучат известные и незнакомые широкой публике романсы русских композиторов.

Ждем всех желающих 3 декабря в 15.00 в выставочном зале Центральной городской библиотеки. Вход свободный. Тел. 2-30-78.