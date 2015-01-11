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Продолжается работа над проектом бюджета округа

На следующей неделе 7 декабря на заседании Собрания депутатов депутатскому корпусу предстоит рассмотреть главный финансовый документ Озерского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В середине ноября проект бюджета был направлен в Собрание депутатов Озерского городского округа. В течение двух недель предложения по формированию бюджета каждого управления администрации округа планомерно прорабатывались на профильных депутатских комиссиях.

Основная работа на комиссиях заключается в том, чтобы при условии недостаточного финансирования, попытаться перенаправить средства на те статьи и мероприятия, которые по мнению депутатов являются наиболее важными на данный момент, – отметил председатель комиссии по городскому хозяйству и природопользованию, заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. – Депутаты понимают, что в непростой финансовой ситуации недостаточно только актуализировать ту или иную задачу или проблему, необходимо сформировать предложение о том, чтобы снять средства с менее значимой статьи и перераспределить их на более актуальные. Такая ситуация заставляет серьёзно задуматься о приоритетности каждой проблемы.

По каждому управлению бюджет проходит процедуру согласования с учётом внесённых депутатами предложений. На итоговом расширенном заседании комиссий, непосредственно накануне сессии, проект бюджета будет рассматриваться повторно, и тогда будет понятно насколько кропотливо и тщательно удалось поработать над бюджетом на комиссиях, и насколько специалистам администрации удалось учесть рекомендации депутатского корпуса.

На комиссии по бюджету и экономической политике были рассмотрены доклады начальников управлений культуры, образования, социальной защиты населения, по физической культуре и спорту. В ходе работы над бюджетом депутаты совместно со специалистами администрации обсудили ряд вопросов и внесли свои рекомендации. В частности, управлению образования было рекомендовано предусмотреть финансирование транспортных расходов для перевозки учащихся школы № 41 для участия в городских мероприятия; управлению социальной защиты населения – рассмотреть возможность по вхождению в государственную программу Челябинской области «Доступная среда»; управлению по физической культуре и спорту – увеличить финансирование календарного плана спортивных мероприятий до 1,5 млн. рублей. Управлению культуры члены комиссии порекомендовали перераспределить бюджетные назначения в размере 100 тысяч рублей и направить эти средства на проведение культурно-массовых мероприятий для жителей округа, а также при наличии финансовой возможности в течении 2018 года предусмотреть средства на модернизацию дворца культуры «Энергетик» посёлка Новогорный на условиях софинансирования.

На комиссии по городскому хозяйству и природопользованию были заслушаны доклады управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также управлений архитектуры, имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и благоустройства. В итоге, членами комиссии, с учётом мнений специалистов управлений администрации, были приняты следующие решения: управлению имущественных отношений рекомендовать увеличить финансирование муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель», выделить финансирование на муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» и на разработку лесохозяйственного регламента; управление жилищно-коммунального хозяйства – увеличить финансирование муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения», выделить финансирование на муниципальную программу «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы».

Рассматривая бюджет управления капитального строительства и благоустройства, мы не могли согласиться с отсутствием финансирования статьи, позволяющей проводить в округе конкурс социальных проектов, – прокомментировал работу над бюджетом управления капитального строительства и благоустройства Андрей Кузнеченков, – мы предложили эту статью наполнить, тем более, что на заседании комиссии присутствовала председатель Общественной палаты Вера Аксёнова, которая это предложение поддержала.

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что в предлагаемых документах, за предыдущие периоды, отсутствует финансирование по статье, предусматривающей обслуживание ливневой канализации. Вопрос является актуальным, поскольку в настоящее время, из-за того, что средств на эти цели постоянно не хватает, канализация работает не так эффективно, как должна. В дальнейшем мы можем прийти к тому, что она потеряет свои эксплуатационные характеристики. Это недопустимая ситуация, поэтому мы также попросили найти ресурсы на то, чтобы данную статью наполнить, хотя бы частично.

Таким образом, рассмотрев бюджет управления капитального строительства и благоустройства, депутаты рекомендовали администрации выделить дополнительное финансирование на предоставление грантов на реализацию социальных проектов в размере 500 тысяч рублей, а также пересмотреть норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа.

Следует отметить, что до проведения сессии проект бюджета округа должен пройти процедуру публичных слушаний, которые намечены на 5 декабря.

http://www.ozerskadm.ru

Продолжается работа над проектом бюджета округа

Продолжается работа над проектом бюджета округа

Продолжается работа над проектом бюджета округа

Продолжается работа над проектом бюджета округа

Ключевые теги: бюджет.

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