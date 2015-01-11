4 декабря ушел из жизни Анатолий Николаевич Подольский

Администрация и Собрание депутатов Озерского городского округа скорбят в связи с кончиной одного из самых достойных его руководителей, яркой и неординарной личности, человека, ставшего опорой не только своим родным и близким, но и тысячам озерчан.

Анатолий Николаевич Подольский

29.06.1937 – 04.12.2017

Анатолий Николаевич родился в г. Тушино Московской области. В 1952 г. окончил Каракульскую семилетнюю школу (Тамбовская область), в 1956 г. - Тамбовский автомобильный техникум. После окончания техникума был направлен на работу в п/я № 404 (Южно-Уральское управление строительства). В течение 1956 -1960 гг. Анатолий Николаевич работал техником-конструктором предприятия п/я № 11, техником-механиком предприятия п/я № 404, техноруком войсковой части № 1101.

После демобилизации 22.09.1960 г. и до 13.07.1962 г. А.Н. Подольский стал начальником гаража № 5 предприятия п/я № 404. 18.07.1962 г. Анатолий Николаевич был назначен на должность старшего госавтоинспектора ГАИ г. Челябинска-40, 11.11.1965 г. - на должность начальника ГАИ ОВД (отдела внутренних дел) Челябинска-65.

По рекомендации Городского Совета народных депутатов и по распоряжению главы администрации Челябинской области от 05.12.91 № 154-р А. Н. Подольский был назначен главой администрации г. Челябинска-65, и проработал в этой должности с 05.12.1991 г. по 23.12.1996 г.

А.Н. Подольский награжден медалями "За безупречную службу" 3, 2, 1 степеней (1969 г.), "За отличную службу по охране общественного порядка" (1982 г.), "200 лет МВД России" (2002 г.). Заслуженный работник МВД СССР. Подполковник милиции в отставке. Участник ликвидации аварии 1957 года на х/к «Маяк». На основе ходатайства УВД г. Озерска постановлением первого заместителя главы администрации Озерска № 2063 от 17.10.95 г. А. Н. Подольскому было присвоено звание "Почетный гражданин города".

Большая часть жизни Анатолия Николаевича была неразрывно связана с Озерском. Находясь на высоких руководящих должностях, он все свои силы и возможности направлял на улучшение условий жизни жителей города и близлежащих поселков. Старшее поколение до сих пор помнит своего первого мэра, молодые люди с уважением относятся к тому, что создано с его непосредственным участием. Многие социальные и архитектурные объекты, фундамент которых удалось заложить по инициативе А.Н. Подольского, стали сегодня визитной карточкой Озерского городского округа.

Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Николаевич живо интересовался проблемами любимого Озерска, он был готов дать дельный совет и принять посильное участие в общественных делах, и прежде всего - в воспитании молодежи, в формировании у нее активной жизненной позиции и бережного отношения к малой Родине

Анатолия Николаевича всегда отличали исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга, энергия и настойчивость, мудрость и душевная щедрость. Эти лучшие человеческие качества необходимы Озерску до сих пор. Утрата, которую понес округ, велика и невосполнима.

Органы местного самоуправления выражают искренние соболезнования семье Анатолия Николаевича Подольского и уверенность в том, что имя и дела его вошли в историю Озерского городского округа славными и нетленными страницами.

Прощание с А.Н. Подольским состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы 6 декабря, в 12:00.

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