Евгений Щербаков: «Мероприятия по подготовке к Новому году должны быть выполнены точно в срок»

В понедельник на аппаратном совещании с участием начальников управлений администрации и муниципальных предприятий глава округа обсудил вопросы строительства и обеспечения безопасности ледовых городков.

Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с печальной новости о кончине первого мэра Озерска, почетного гражданина города, заслуженного работника МВД СССР Подольского Анатолия Николаевича.

– Я думаю, что имя Анатолия Николаевича Подольского знает каждый озерчанин, – отметил Евгений Щербаков, – Анатолий Николаевич взял на себя ответственность за город в непростое время, в период девяностых годов. Многие социальные и архитектурные объекты, которые были заложены в период его руководства, сегодня стали визитной карточкой Озерского городского округа.

Память о легендарном руководителе муниципалитета участники совещания почтили минутой молчания.

Далее Евгений Щербаков перешёл к рабочей повестке. Прежде всего он обратил внимание на те мероприятия, которые должны быть выполнены строго по графику. Он подчеркнул, что в преддверии Нового года для детворы в округе должны быть оборудованы ледовые городки. О том, на каком этапе сейчас находится эта работа информацию представила начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежда Белякова:

– На пр. К.Маркса, где будет оборудован ледовый городок, 1 декабря была установлена красивая, высокая и пушистая пихта. В настоящее время решается вопрос о приобретении и установке новогодней елки для городка в посёлке Метлино.

В настоящее время определены подрядчики, которые будут заниматься строительством городков, и запланировано торжественное открытие новогоднего городка на пр. К. Маркса, которое намечено на 30 декабря.

Глава округа обратился к руководителю профильного подразделения с поручением не затягивать время с установкой горки на пр. К.Маркса и предусмотреть правила безопасности:

– Просьба – при оборудовании горки учесть и исключить ошибки и недочёты прошлого года, а также принять во внимание пожелание жителей округа – организовать потоки детей таким образом, чтобы снизить риск травмаопасных ситуаций.

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