Итоги первых зимних рейдов ГИБДД

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 1 и 2 декабря 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права на управление ТС.

За период проведения данных мероприятий было проверено 460 транспортных средств. Из них выявлены 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе 1 по ст. 264.1 УК РФ, а также 2 водителя, не имеющих права на управление транспортным средством.

Управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Уважаемые горожане!

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией - как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция призывает водителей к необходимости быть предельно внимательными и осторожными вблизи пешеходных переходов. За свою невнимательность водителю, не пропустившему пешехода на пешеходном переходе, придется заплатить штраф в размере одной тысячи пятисот рублей, а нарушение Правил дорожного движения пешеходом влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.

Чтобы избежать трагедии на дороге, пешеходам необходимо переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, не передвигаться по дорогам в попутном направлении с транспортными средствами, в темное время суток использовать одежду со световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года введена административная ответственность для пешеходов, предусмотренная ч.1 ст.12. 29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей за движение по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов без световозвращающих элементов, а равно с ними, но не обеспечивающими видимость этих предметов водителями транспортных средств. Ношение светоотражающих элементов на одежде детей является обязательным требованием.

Помните! В темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

ВНИМАНИЕ!!!

Оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;

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На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:

- получение или замена водительского удостоверения;

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Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».

Уважаемые участники дорожного движения!

25.11.2017 года в 12:00 часов в ГСК №107 по ул. Челябинская, напротив ГИБДД в г.Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд въездные ворота в гараж №, после чего скрылся с места происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск