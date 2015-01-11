Южноуральцы исполнили песни атомных городов. Видео

К 10-летию Росатома талантливые исполнители из городов присутствия госкорпорации исполнили песни известных исполнителей – видеоклипы были сняты для проекта продюсера Тимура Ведерникова «10 песен атомных городов», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О проекте Тимур Ведерников рассказал на своей страничке в соцсетях. Он был задуман как подарок городов к юбилею Росатома и объединил более 400 талантливых людей, живущих и работающих в городах присутствия госкорпорации. Каждый исполнитель привнес в песню свою манеру и атмосферу города. Результатом работы стали 10 видеоклипов.

Идея проекта проста – команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в красивых местах. Все записи делаются вживую. Получаются клипы, которые показывают, как музыка объединяет людей.

Команда объехала 18 городов, в проекте участвовали исполнители в возрасте от 4 до 92 лет. Съемки заняли три месяца, а объем отснятого материала превысил 100 часов. В первом опубликованном клипе «Этот мир придуман не нами» засветились певцы из южноуральских «запреток». Это Ирина Барышева (Трехгорный), Евгений Черкашин (Озерск) и Евгения Малахова (Снежинск). За пять дней клип набрал более 18 тыс просмотров на YouTube и свыше 50 тыс. просмотров в соцсетях.

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