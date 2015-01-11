В Челябинске состоится пресс-конференция по проблемам коррупции

На пресс-конференции с участием представителей средств массовой информации выступят заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальник Управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин, директор Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Сергей Зырянов. Пресс-конференция состоится 8 декабря в 11.00 по адресу: пресс-центр ГПЧО «Областное телевидение», пл. Революции, 4, 4-й этаж. Для пользователей сети Интернет на сайте https://1obl.tv будет организована онлайн-трансляция. Участникам предстоит обсудить круг вопросов, связанных с взаимодействием органов власти и институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Также будет рассматриваться профилактика коррупционных правонарушений, соблюдение государственными и муниципальными служащими антикоррупционных стандартов поведения, законодательное регулирование в этой сфере и меры ответственности. В завершение мероприятия состоится награждение победителей журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию по итогам 2017 года. Приглашаем представителей СМИ! Справочно 9 декабря в России ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Впервые эта дата появилась в календаре в 2004 году, когда наша страна присоединилась к Конвенции ООН против коррупции. Более 100 государств, подписавших конвенцию, признали взятки, подкуп, превышение властных и должностных полномочий и другие злоупотребления положением уголовными преступлениями, а также приняли решение сотрудничать для масштабного пресечения этого явления. По поручению Президента страны Владимира Путина за последние несколько лет принят ряд важных антикоррупционных законов и подзаконных нормативно-правовых актов – Федеральный закон «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции», Национальный план противодействия коррупции, Национальная стратегия противодействия коррупции и другие. Антикоррупционное законодательство постоянно совершенствуется.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoitsya-press-konferenciya-po-problemam-korrupcii-42134