Водоснабжение жилого дома в районе МЛСШ им.Ю.А. Гагарина будет восстановлено в течение дня

Специалистам, работающим над восстановлением водоснабжения санаторно-лесной школы, удалось установить причину коммунальной аварии – произошел порыв на обратном трубопроводе горячего водоснабжения многоквартирного дома. Данный трубопровод относится к зоне ответственности товарищества собственников жилого объекта.

Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, побывавший на месте происшествия, администрацией Озерского городского округа жителям дома оказана необходимая помощь: найден экскаватор, организована доставка питьевой воды. В ближайшее время закупается труба, после чего незамедлительно начнутся ремонтные работы. Представители ТСЖ поблагодарили администрацию за помощь и поддержку.

Водоснабжение самой санаторно-лесной школы восстановлено в полном объеме.

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