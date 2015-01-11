Поэтический вечер на Музыкальных средах

13 декабря в 19.00 в концертном зале колледжа искусств - поэтический вечер "Все начинается с любви". Стихотворения Есенина, Евтушенко, Маяковского, Ручьева и других читает Заслуженный работник культуры РФ Александр Сергеев (Челябинск). http://артколледж74.рф

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