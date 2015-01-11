Росатом приступает к работам по ликвидации остатков загрязнений от аварии на ПО «Маяк» 1957 года

Госкорпорация "Росатом" объявила о проведении конкурса с ограниченным участием на проведение работ по реабилитации радиоактивно загрязнённого участка на территории завода 235 ФГУП «ПО «Маяк». Мероприятие Федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2) по реабилитации территорий радиохимического завода ФГУП "ПО "Маяк" включено в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2015 года №1248. Работы были запланированы давно, с момента принятия Правительством РФ ФЦП ЯРБ-2, и любой может ознакомиться с ними, а также с планом закупок под эти работы на сайте Федеральной целевой программы.

В течение 2016 года силами ФГУП "РосРАО" в рамках государственного контракта были выполнены работы по радиационному обследованию территории завода. На основе исходных данных специалистами Госкорпорации "Росатом" сформировано техническое задание на проведение в течение 2018 года реабилитации одного из загрязнённых участков. Площадь участка составляет 30000 квадратных метров. Начать основные работы по реабилитации запланировано в мае 2018 года.

Справочно:

Загрязнение территории радиохимического завода связано с его деятельностью в 40-70 годах ХХ века, прежде всего с последствиями взрыва ёмкости хранения высокорадиоактивных отходов в 1957 году. Это те самые емкости, которые стали причиной так называемой "Кыштымской аварии". Таким образом, Росатом продолжает работу по ликвидации советского "ядерного наследия". В рамках реализации первой Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ-1) уже были выполнены работы по ликвидации радиоактивного озера Карачай на "Маяке". Теперь Росатом приступает к, без преувеличения, историческим мероприятиям, которые связаны с известной на весь мир печальной вехой в деятельности предприятия.

Всего в течение срока реализации ФЦП ЯРБ-2 Росатом планирует реабилитировать 4,3 млн. кв. м загрязненных в советские времена территорий страны.

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