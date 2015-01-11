Южноуральцы приняли участие во всероссийском родительском форуме

Челябинскую область представляли активные родители, готовые принимать участие в развитии Российского движения школьников: Оксана Майстренко (Аргаяшский район), Светлана Замятина (Челябинск), Вячеслав Петраков (Троицк). Они посетили ряд мастер-классов по информационной безопасности, семейным традициям и их роли в воспитании детей, государственно-общественному управлению образованием и «цифровому детству». Также они стали участниками панельной дискуссии «Федеральные проекты по вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс». Основной целью проведения форума является консолидация родительского сообщества для построения эффективной системы развития Российского движения школьников. После участия в мероприятии в региональном отделении Российского движения школьников уже началась подготовка совместных проектов РДШ с родительским сообществом Челябинской области. Для справки: Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В Челябинской области более 100 школ являются площадками движения.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-roditelskom-forume-42230