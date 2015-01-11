Ночью 14 декабря на Южном Урале прогнозируется до минус 30

Понижение температуры воздуха до минус 30 в низинах прогнозируют синоптики в ночь на 14 декабря в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения местного ЦГМС, в ночь на четверг в регионе будет минус 18-23, в низинах – 25-30, на крайнем западе – 13-18 градусов, днем ожидается минус 10-15, в пониженных частях рельефа – до 20, на крайнем западе – 5-10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы юго-восточного – южного ветра до 12 метров в секунду, небольшой снег.

В Челябинске ночью 14 декабря будет минус 18-20, завтра днем – 10-12, без осадков.

В последующие сутки, по предварительным данным, ожидается ослабление морозов на пять градусов.

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