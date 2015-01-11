Успеть до 18-го! В декабре передать показания электросчётчиков надо чуть раньше

Близится конец года, а впереди длинные зимние каникулы. Чтобы не произошло накладок с доставкой квитанций, ПАО «Челябэнергосбыт» готов разослать счета своим абонентам до 1 января. Расчёт потребления и печать квитанций для 1,4 миллиона лицевых счетов занимают значительное время. Для корректных начислений поставщик электроэнергии просит всех жителей области передать показания приборов учёта до 18 декабря.

«Показания, переданные после 18-го числа, не смогут быть учтены в расчетах за декабрь 2017 года», — говорится в сообщении ПАО «Челябэнергосбыт».

Регулярная передача показаний электросчётчиков — залог более точных расчётов за индивидуальное потребление электроэнергии. Только сообщая объём фактически потреблённого ресурса поставщику, потребитель может быть уверен, что начисление за бытовое потребление электричества будет максимально корректным и точным.

Как передать показания счетчиков электроэнергии:

• через Личный кабинет на сайте esbt74.ru;

• в кассах системы «Город»;

• в отделениях «Почты России»;

• в отделениях банков «Сбербанк России», «Челиндбанк», «Снежинский»;

• через приложение «Сбербанк online»;

• через Viber и Telegram;

• через инфоматы и специалистам в офисах обслуживания абонентов;

• по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-1000-172.