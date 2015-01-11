В Челябинске вручили премии имени Федора Старикова

Состоялось торжественное вручение премии губернатора Челябинской области имени Ф.М. Старикова. Лауреатами премии стали жители Челябинской области, внёсшие большой вклад в изучение исторического прошлого. Церемонию провел заместитель Губернатора Челябинской области Олег Климов: «В 2000 году по инициативе членов казачьих обществ руководство Челябинской области приняло решение увековечить память Старикова Ф.М. учреждением губернаторской премии его имени. За период с 2000 года лауреатами премии стали 31 человек. И сегодня мы с вами присутствуем на очередной, ставшей уже традиционной, церемонии вручения губернаторской премии имени генерал-майора казачьих войск Старикова Фёдора Митрофановича». Помимо церемонии вручения премий, состоялась научная конференция, на которой выступили Челябинские историки-краеведы, занимающиеся изучением особенностей быта и развития Оренбургского военного казачьего общества. На конференции была презентована книга переизданных трудов Ф.М. Старикова. Почетным гостем юбилейных мероприятий стал атаман Оренбургского войскового казачьего общества, генерал-лейтенант Владимир Романов. Для справки: Фёдор Митрофанович Стариков – историк, генерал-майор казачьих войск, исследователь Оренбургского края и истории российского казачества. Родился 1(13) июня 1842 года. Был участником крупных военных событий, служил в Туркестане, был награждён георгиевским крестом и другими высокими наградами. Умер 5(18) января 1911 года, похоронен на Новодевичьем кладбище (г. Москва). Фёдор Стариков первым обратился к истории Оренбургского казачьего войска. В своих работах автор описывает жизнь, обычаи и нравы казаков. Он опубликовал более десятка казачьих песен, записанных им в разное время, первым обратив внимание на богатство песенного творчества оренбургского казачества.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-vruchili-premii-imeni-fedora-starikova-42287