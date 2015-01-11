Прокуратура Озерска проверит обеспечение лекарствами онкобольного, покончившего с собой

В Озерске прокуратура начала проверку городской больницы в связи с информацией СМИ о суициде онкобольного пациента, мучившегося от болей без лекарств. Об этом сообщил прокурор города Алексей Вахрушев.

Трагический случай произошел в горбольнице ночью 17 декабря.

«В связи с информацией, размещённой в СМИ по факту суицида пациента в стационаре городской больницы, прокуратурой организованы проверочные мероприятия по вопросам исполнения законов при обеспечении граждан лекарственными препаратами, — отметил Алексей Вахрушев. — Проведение проверки поставлено на особый контроль в прокуратуре города».

Напомним, по словам свидетелей трагедии, перед самоубийством больной испытывал мучительные боли, кричал и просил, чтобы ему сделали укол.

В следственном отделе СУ СК РФ по Озерску подтверждают факт суицида, однако от более подробной информации воздерживаются до завершения следственных мероприятий.

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