Внимание, налогоплательщик!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области сообщает, что 1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год. Если по какой-либо причине Вы не получил единое налоговое уведомление, налоговый орган предлагает Вам обратиться в инспекцию для его получения лично, по почте или посредством интернет – обращения через сайт ФНС России www.nalog.ru

Налоговая инспекция с целью исключения возможных неудобств и негативных последствий, связанных с применением мер принудительного взыскания, предлагает Вам погасить имеющуюся задолженность любым удобным способом: в банках, принимающих налоговые платежи, через банкоматы и платежные терминалы. Кроме того, оплату можно произвести, воспользовавшись интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц», без посещения инспекции и кредитного учреждения. Граждане, имеющие учетную запись на портале www.gosuslugi.ru, могут проверить и оплатить налоговую задолженность через Госуслуги.

Уважаемые налогоплательщики, инспекция призывает Вас в кратчайшие сроки, погасить имеющуюся задолженность по уплате имущественных налогов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (35151) 4-00-22; (35151) 4-00-26 (г.Кыштым), (35130) 4-93-36 (г.Озерск).

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области