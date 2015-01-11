Больной, покончивший с собой, получал адекватную обезболивающую терапию

По факту смерти больного в результате суицида в подразделении ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России, администрация медсанчасти разъясняет:

Больной Б. поступил 13.12.2017 года в плановом порядке во II хирургическое отделение по поводу онкологического заболевания IV стадии с метастазами. Больной был госпитализирован в одноместную палату. Получал симптоматическую, дезинтоксикационную, обезболивающую терапию. В период пребывания в отделении вел себя неадекватно, был агрессивен в отношении медицинского персонала, негативен к лечению. Со слов дежурного медперсонала, угрожал ножом, разрезал подушку в палате. Неоднократно пытался самовольно покинуть отделение. В связи с неадекватным поведением 14.12.2017 года был осмотрен психиатром. Рекомендовано лечение у психиатра в плановом порядке, решение о переводе в психиатрическое отделение с согласия родственников. С учетом тяжести состояния, разрешено продолжить лечение в условиях хирургического отделения с обеспечением надзора со стороны родственников. Назначено специфическое медикаментозное лечение. Суицидальных мыслей больной Б. в период с 13.12.2017 по 17.12.2017 не высказывал.

В условиях отделения больной получал адекватную обезболивающую терапию с учетом выраженности и длительности болевого синдрома. По заключению лечащего врача-онколога в назначении наркотических анальгетиков не нуждался. К дежурному медицинскому персоналу по вопросу дополнительного обезболивания не обращался.

17.12.2017г. в ночное время больной Б. совершил суицид в больничной палате.

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России имеет лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, от 26.07.2013г. № ФС-74-03-00001 бессрочно.

В здании больничного корпуса, где размещены хирургические отделения, организована комната круглосуточного резерва наркотических средств и психотропных веществ. Для обеспечения хранения и выдачи наркотических анальгетиков в круглосуточном режиме в кабинете организовано дежурство медицинской сестры. В больничной аптеке ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России имеется постоянный неснижаемый трехмесячный запас наркотических средств и психотропных веществ.

Проблем, перебоев и иных фактов несвоевременного обеспечения наркотическими лекарственными препаратами больных, находящихся на лечении в учреждении - нет.

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