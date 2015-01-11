«Золотояичная» премьера в театре кукол. Озёрским библиотекарям посвящается…

«Жили-были дед да баба…» - эти слова, традиционные для множества русских народных сказок, вновь прозвучали на сцене "Золотого петушка". На этот раз режиссёр-постановщик Дмитрий Ерохин и актриса Светлана Трофимова-Ерохина рассказали маленьким озёрским театралам сказку «Курочка Ряба».
Тема чтения органично и естественно, можно сказать, по-домашнему уютно, воплотилась в главной декорации спектакля: сюжет развивается в деревенской избе-книге с незамысловатым, но таким тёплым ситцевым размеренным укладом.
Новый лад старой доброй сказке придаёт музыкальное оформление: «саундтрек» к постановке написал известный озерский гитарист Олег Аленский.
Впервые маленькие зрители увидели любимую сказку 16 декабря и уже выразили своё впечатление.
Мария Слободчикова и ее дочка Настя: «Спектакль-просто восторг! У дочки было столько впечатлений после окончания. Пришли домой и ее было не остановить-всё папе рассказала и показала! Просто супер!!! Придем обязательно еще и еще!»
Анастасия Романова: «Давно не были в кукольном театре, т.к. старшие дети выросли. Были на премьере "Курочка Ряба" с 3-х летним сынишкой. Мы в восторге! Не ожидали такой интересной сказки. Вроде детям рассказывала эту сказку за 5 минут, а тут получилось полчаса да так интересно. Очень интересная современная обработка. Сын хохотал, долго вспоминал дома. Просится еще в театр, обязательно придем! Спасибо за ваш труд!»
Мария Садовникова: «Потрясающий спектакль, посмотрели с огромным удовольствием! Отдельное спасибо от меня, как от представителя дет.библиотеки)))) Мой непоседливый ребёнок высидел весь спектакль - так было интересно! Восхитила музыка к сказке, респект композитору!!!!! Я наконец выросла сама для того, чтобы ходить в кукольный театр - фонтан положительных эмоций!!!! Благодарим театр за эту радость!!!!!!!» (Комментарии из сообщества театра кукол "Золотой петушок").
Премьерные показы этого замечательного спектакля можно будет увидеть после грядущих чудесных, волшебных новогодних праздников.