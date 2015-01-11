«Золотояичная» премьера в театре кукол. Озёрским библиотекарям посвящается…

«Жили-были дед да баба…» - эти слова, традиционные для множества русских народных сказок, вновь прозвучали на сцене "Золотого петушка". На этот раз режиссёр-постановщик Дмитрий Ерохин и актриса Светлана Трофимова-Ерохина рассказали маленьким озёрским театралам сказку «Курочка Ряба».

Тема чтения органично и естественно, можно сказать, по-домашнему уютно, воплотилась в главной декорации спектакля: сюжет развивается в деревенской избе-книге с незамысловатым, но таким тёплым ситцевым размеренным укладом.

Новый лад старой доброй сказке придаёт музыкальное оформление: «саундтрек» к постановке написал известный озерский гитарист Олег Аленский.

Впервые маленькие зрители увидели любимую сказку 16 декабря и уже выразили своё впечатление.

Мария Слободчикова и ее дочка Настя: «Спектакль-просто восторг! У дочки было столько впечатлений после окончания. Пришли домой и ее было не остановить-всё папе рассказала и показала! Просто супер!!! Придем обязательно еще и еще!»

Анастасия Романова: «Давно не были в кукольном театре, т.к. старшие дети выросли. Были на премьере "Курочка Ряба" с 3-х летним сынишкой. Мы в восторге! Не ожидали такой интересной сказки. Вроде детям рассказывала эту сказку за 5 минут, а тут получилось полчаса да так интересно. Очень интересная современная обработка. Сын хохотал, долго вспоминал дома. Просится еще в театр, обязательно придем! Спасибо за ваш труд!»

Мария Садовникова: «Потрясающий спектакль, посмотрели с огромным удовольствием! Отдельное спасибо от меня, как от представителя дет.библиотеки)))) Мой непоседливый ребёнок высидел весь спектакль - так было интересно! Восхитила музыка к сказке, респект композитору!!!!! Я наконец выросла сама для того, чтобы ходить в кукольный театр - фонтан положительных эмоций!!!! Благодарим театр за эту радость!!!!!!!» (Комментарии из сообщества театра кукол "Золотой петушок").

Премьерные показы этого замечательного спектакля можно будет увидеть после грядущих чудесных, волшебных новогодних праздников.

Материал подготовила Юлия Женина