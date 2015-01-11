Самые технологичные выборы

На пресс – конференции, посвященной старту кампании, председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о новшествах избирательной кампании 2017 - 2018 года.

18 декабря 2017 года на Заседании ЦИК России был объявлен старт избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенных Советом Федерации на 18 марта 2018 года. Согласно постановлению № 528-СФ с 18 декабря, за три месяца до выборов, по всей России началась избирательная кампания.

Челябинскую область тоже накрыла волна информирования, в воскресенье на всех центральных улицах области появились щиты с информацией о дате выборов, а на телеканалах и радиостанциях запустились информационные аудио и видеоролики.

На пресс – конференции, прошедшей 18 декабря в Пресс – центре медиахолдинга ОТВ, председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о стопроцентной готовности, с которой избирательная комиссия подошла к старту кампании.

- Мы уделили большое внимание возможностям наружной рекламы. В Челябинской области уже появились 200 баннеров, около 100 щитов. 64 забрендированных транспортных средства, а это автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, будут двигаться по основным магистралям всю предвыборную кампанию. 9 светодиодных экранов в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске каждые пять минут показывают динамический ролик. Область у нас хоккейная, поэтому ролики будут транслироваться на информационных кубах ЛА «Трактор» и «Металлург». Также в день выборов 18 марта наблюдать за происходящим на избирательных участках можно будет в Интернете, - рассказал председатель облизбиркома.

Выборную кампанию 2018 эксперты уже называют самой технологичной. Для ускорения процедуры подведения итогов голосования была введена система машиночитаемого кодирования (QR - кодов), которая исключит возможность субъективных ошибок или внесения неверных данных.

Большое внимание избирком уделяет информированию граждан о новом, уникальном порядке подачи заявления по месту нахождения граждан.

- Гражданину, который хочет проголосовать по месту нахождения, а не по месту своей регистрации, нет необходимости ехать по месту своей регистрации, ведь это может быть другой город или субъект. Необходимо в определенный законом срок, а он начнется за 45 дней до дня выборов и закончится за 5 дней до дня выборов, в территориальную избирательную комиссию через единый портал Госуслуг, через МФЦ, а за 20 дней еще и в УИК, подать соответствующее заявление. Оно будет принято в обработку и вы уже сами определите тот избирательный участок, на котором вы хотите проголосовать. И эти правила действуют на всю страну», — продолжил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Заявления будут приниматься с 31 января 2018 года во всех МФЦ, ТИК или через сайт www.gosuslugi.ru. Благодаря высокой технологичности, оперативности и открытости всех процессов технология получила название «мобильный избиратель». Для подачи заявки избирателю понадобится только паспорт.

Сам процесс голосования тоже станет еще прозрачнее. Следить за работой специалистов на избирательных участках будут не только видеокамеры, но и независимые наблюдатели.

- Очень многие конфликты, которые возникают на избирательных участках, происходят из-за недопонимания законодательства о выборах. Идет напряжение определенное психологическое. Опять же сами избирательные комиссии у нас работают как в стеклянном доме, под видеокамерами. Поэтому общественные наблюдатели выступят некими арбитрами. Это будут уважаемые и компетентные граждане, отбором которых займется Общественная палата Челябинской области, а облизбирком обучит законодательным новациям, – рассказала заместитель председателя Елена Шубина.

Обучение организаторов выборов облизбирком проводит уже на протяжении 2 месяцев.

После информационного блока о новациях избирательного законодательства, каждый руководитель ТИК в режиме он – лайн проходит серьезное тестирование. Обучение продлиться до дня голосования 18 марта 2018 года.

С 18 декабря по всей России начал работу информационно – справочный центр. По телефону горячей линии 8 800 707 2018 любой гражданин сможет обратиться в ЦИК с любым вопросом, касающимся грядущих выборов.