Открытие городского катка на «Труде» превратят в праздник

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Приглашаем вас на праздник, посвященный открытию городского катка на стадионе «Труд».

Программа рассчитана на участников разного возраста, особенно интересно смогут провести время на свежем воздухе родители с детьми.

Начало мероприятия 22 декабря, в 17:00.

Информация предоставлена УФСК