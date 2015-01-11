Минстрой РФ: сменить управляющую компанию станет проще

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие контроль работы управляющих компаний, – вводится понятие «грубого нарушения» и гибкий механизм смены УК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Минстроя РФ Михаила Меня.

Законопроект, разработанный депутатами совместно с Минстроем, предлагает ввести понятие грубых нарушений, за совершение которых у УК будут изыматься дома из управления. В зависимости от тяжести нарушения это могут быть конкретные дома или исключение из лицензии УК всех домов, уточняет пресс-служба министерства.

«Действующая сейчас норма позволяет изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке после двух неустраненных нарушений. Мы считаем, что в случае действительно серьезных проступков ответственность должна наступать без промедлений: законопроект предусматривает исключение из лицензии УК домов по решению жилинспекций. В зависимости от вида нарушения из лицензии могут быть исключены дома, где совершено нарушение, так и все дома, находящиеся в управлении», – сообщил Михаил Мень.

В число грубых нарушений войдут повлекшие опасность для жизни и здоровья людей, а также умышленные злоупотребления, например, отказ от передачи техдокументации при переходе дома в управление новой УК, управление домами, не включенными в лицензию и выставление платежных документов таким домам. Законопроект также вводит норму, согласно которой, если в лицензии УК на протяжении полугода нет ни одного дома под управлением, жилинспекция получит право аннулировать лицензию в суде.

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