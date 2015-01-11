Тема Рождества вдохновила юных художниц

Рисунки двух озерских школьниц – Варвары Балабиной (МБОУ СОШ № 21) и Анастасии Романцовой (МБОУ СОШ № 24) - вошли в альманах, созданный в 2017 году в рамках областного проекта «Рождественская сказка».

Работы наших юных художниц, победительниц муниципального отборочного конкурса, и других талантливых детей Челябинской области стали иллюстрациями к литературным произведениям южноуральских писателей и поэтов. Альманах вошел в подарочный набор и будет вручен детям - участникам Губернаторских Рождественских елок.

На рисунках: Рождество - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. С нетерпением ждут чуда и дети, и взрослые. И зачастую это чудо происходит, надо только сильно верить.

«Рождение», Романцова Анастасия, МБОУ «СОШ № 24»

«Рождественский ангел», Балабина Варвара, МБОУ «СОШ № 21»

http://www.ozerskadm.ru