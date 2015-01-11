Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который упростит процедуру регистрации гаража

«Следует отметить, что без регистрации права собственности никто не может гарантировать сохранность гаража, его нельзя продать, застраховать. До начала кадастровой реформы регистрация права собственности на гаражный бокс осуществлялась на основании справки ГСК и технического описания объекта, выданного БТИ, – отмечает начальник Областного центра технической инвентаризации Ирина Морозова. – На наш взгляд, это был самый простой и легкий период в оформлении прав на такого рода объекты. Но те кто не получил «зеленку» до 2012 года сегодня столкнулись с серьезными проблемами. И, в первую очередь, это немалые финансовые затраты». В соответствии с действующим порядком кадастрового учета регистрация гаражного бокса возможна только после того как в государственный кадастр недвижимости будет включена информация о здании, в котором бокс расположен. Это так называемый ряд гаражей, зачастую совсем не маленький и непрямолинейный. Для этого требуется заказать у кадастрового инженера изготовление специального документа – технического плана, который будет содержать координаты всего ряда гаражей. Как объяснили в Областном Центре технической инвентаризации, наличие в Кадастре координат здания позволяет однозначно зафиксировать местоположение здания на местности в системе координат. И, следовательно, на 100% знать какой гараж зарегистрирован, и где он находится. Но стоит технический план на ряд гаражей достаточно дорого. Если оформлением занимается только один владелец бокса, то бремя подготовки технической документации вынужден нести он сам – один, поскольку собрать иных заинтересованных лиц, желающих разделить затраты, будет не так уж просто. Именно в этой части предлагается сделать исключение в законе «О регистрации недвижимости» для данной категории объектов. Внесенные поправки позволят осуществлять регистрацию в прежнем порядке – без привязки гаража к зданию, а здания к земле. Основанием для регистрации в проекте закона числится все та же справка ГСК и документы на земельный участок, предоставленный гаражно-строительному кооперативу. Кроме того, законопроект упростит процедуру регистрации в части подачи заявления. Сейчас постановка на кадастровый учет блока гаражей возможна по заявлению председателя кооператива или лица, действующего от имени правообладателей земельного участка. В случае введения в действие закона «О гаражной амнистии» владельцы гаражей смогут оформлять права самостоятельно и независимо друг от друга. Несмотря на значительное упрощение порядка регистрации за подготовкой технического плана все равно придется обратиться к кадастровому инженеру. Данный документ, содержащий описание только самого гаражного бокса, останется обязательным приложением к заявлению о регистрации права собственности.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/deputaty-gosdumy-rassmotryat-zakonoproekt-kotoryy-uprostit-proceduru-registracii-garazha