О размерах денежных выплат и дополнительных гарантий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью

В соответствии с проектом Закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области на 2018 год» с 01.01.2018 производится индексация размеров денежных средств для реализации права бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, и дополнительных гарантий приемным семьям.

Размеры денежных выплат, установленные с 1 января 2018 года:

Получить консультацию можно в Управлении социальной защиты населения округа в дни приема посетителей: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 час, каб. 225, а также по телефону 6-51-62.

Управление социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа