О размерах денежных выплат и дополнительных гарантий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью

В соответствии с проектом Закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области на 2018 год» с 01.01.2018 производится индексация размеров денежных средств для реализации права бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, и дополнительных гарантий приемным семьям.
Размеры денежных выплат, установленные с 1 января 2018 года:
Получить консультацию можно в Управлении социальной защиты населения округа в дни приема посетителей: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 час, каб. 225, а также по телефону 6-51-62.
Управление социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа
Ключевые теги: денежные выплаты.
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