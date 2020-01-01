Размеры пособий гражданам, имеющим детей, с 01.01.2018

Согласно проекту Закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области на 2018 год» размеры пособий с 1 января 2018 года составят:

пособие на ребенка - 286 руб. (районный коэффициент 1,15) или 323 руб. в месяц (районный коэффициент 1,3);

пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов - 429 руб. (районный коэффициент 1,15) или 485 руб. в месяц (районный коэффициент 1,3);

пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей - 572 руб. (районный коэффициент 1,15) или 647 руб. в месяц (районный коэффициент 1,3).

Районный коэффициент 1,15 применяется для лиц, зарегистрированных в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, д. Новая Теча, д. Селезни, ст. Татыш. Коэффицициент 1,3 для лиц, зарегистрированных в г.Озерске.

Заявление о назначении пособия может быть подано через Портал государственных услуг, с последующим представлением оригиналов документов в УСЗН, через Многофункциональный центр (МФЦ) и в УСЗН по адресу г. Озерск, ул.Космонавтов 20 в приемные дни - пнд, чтв – 9.00 -13.00 , 14.00-17.00, каб. 225, тел. 6-51-62.

Управление социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа