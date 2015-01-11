Десять южноуральских ДК встретят Новый год в обновленном виде

«Большую часть, более 121 миллиона, было выделено за счет областного бюджета, около 50 миллионов мы получили от федерации, к программе подключились и муниципалитеты. В результате в течение года ремонтные работы были проведены на 17 объектах, удалось обновить аппаратуру, закупить необходимое оборудование для других учреждений культуры», – отметил министр культуры области Алексей Бетехтин. В список попали 10 домов культуры из Варненского, Верхнеуфалейского, Еманжелинского, Катав-Ивановского, Коркинского, Копейского, Нагайбакского, Октябрьского, Саткинского, Сосновского районов. Большинство зданий требовало ремонта кровли и внутренних помещений, наибольшие затраты, около 12 миллионов, пошли на Полетаевский ДК, где дополнительно пришлось отремонтировать фасад, крыльцо, обновить систему электроснабжения, установить пандусы. Еще 12 муниципальных домов культуры получили новую звуковую и световую аппаратуру, кресла, экраны, видеопроекционное оборудование. Капитальному ремонту подверглись семь областных учреждений культуры. В частности, публичная библиотека отремонтировала кровлю, инженерные системы, лестничные клетки и здание гаража, Южно-Уральский институт провел 1 этап ремонта общежития, в театре драмы сделали мягкую кровлю и завершили госэкспертизу, комплексное обследование проведено и в концертном зале имени Прокофьева. В челябинском театре оперы и балета также прошли ремонтно-реставрационные работы, было приобретено световое, звуковое и сценическое оборудование. Наиболее дорогостоящим проектом уходящего года стал Народный дом в Кыштыме, на реконструкцию которого было выделено около 45 миллионов рублей. Также по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было построено новое здание детской школы искусств в Карабаше, на строительство было потрачено 52,7 миллионов рублей (финансирование проводилось по линии минстроя).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/desyat-yuzhnouralskih-dk-vstretyat-novyy-god-v-obnovlennom-vide-42496