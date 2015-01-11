Перерегистрация Почетных доноров для получения ежегодной денежной выплаты за 2018 год

Управление социальной защиты населения приглашает Почетных доноров России (СССР) пройти перерегистрацию для получения ежегодной денежной выплаты за 2018 год.

При себе иметь следующие документы:

- паспорт;

- удостоверение Почетного донора;

- сберкнижку или договор с банком (Сбербанк России, Челябинвестбанк или Челиндбанк).

Обращаться в управление социальной защиты населения по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, 20, каб. 219 в приемные дни: понедельник-четверг с 9.00 час до 17.00 час (в пятницу – приема нет), перерыв с 13.00 до 14.00, т. 6-62-18.

Управление социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа