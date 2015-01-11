В Озерске появился еще один ледовый городок

В преддверии новогодних праздников строится ледяной городок на территории ТЦ "Родной" в микрорайоне "Заозёрный". Он включает в себя несколько горок, каток и новогоднюю ель с иллюминацией. Уже в ближайшие дни ледовый комплекс будет готов принять первых посетителей.

Строительство стало возможно благодаря социально активному предпринимателю Андрею Макарову.

- Мы решили сделать подарок всем озерчанам. Пусть новогоднее настроение придет в каждый дом, каждую семью, - прокомментировал он свою инициативу.

- Сделать наш город немного лучше – в силах каждого. Андрей Александрович и ТЦ "Родной" яркий тому пример. Мы всегда приветствуем такие начинания и будем поддерживать социально ответственный бизнес, - отметил глава округа Евгений Щербаков.

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