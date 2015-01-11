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«Не метры же мусорят, а люди», или Почему мы будем платить за вывоз ТБО в 3,5 раза больше?

Много вопросов возникло у озерчан по поводу грядущих новаций в «мусорной отрасли». Получив новые проекты договоров от кыштымской организации «Спецсервис», многие не на шутку взволновались. И действительно, доступной и объясняющей информации крайне мало. Что ж, давайте посмотрим, что год грядущий нам готовит в области обращения с отходами.

Самое главное – в «мусорной» отрасли идет большая реформа, цель которой – сделать Россию чистой, экологичной, практически европейской страной (в том смысле, что должно стать так же чисто, как в Европе – особенно на берегах озер). В Финляндии, например, все водоемы содержатся в идеальной чистоте, несмотря на множество стоянок для пикников прямо на берегах озер (посмотрите репортаж – как все чисто: http://crimea-blog.com/finland17.html). И для этой великой цели правительство РФ и законодатели из Госдумы придумали новую революционную систему по обращению с отходами. Теперь в каждом регионе будет создан один или несколько региональных операторов по отходам (по примеру рег.оператора по капремонту), и в их руки переходят все вопросы, связанные с мусором – от сбора и вывоза до утилизации и переработки. Раньше такого не было – до сих пор мы просто увозили мусор на свалки, и это самый неэкологичный, самый вредный и самый простой способ «решить проблему» с отходами (на самом деле, свалка – это не решение проблемы, конечно, а временный паллиатив), и это привело к тому, что свалок – и организованных, и стихийных, в лесах – в России стало очень много, и так дальше продолжаться не могло. Поэтому власти решились на столь радикальную реформу.

«Не метры же мусорят, а люди», или Почему мы будем платить за вывоз ТБО в 3,5 раза больше?

Если раньше в каждом городе, в каждом небольшом поселке или селе была своя свалка – часто неустроенная, «в чистом поле» (то есть просто вываливался мусор в котлован или прямо на поле, и все, больше никаких действий – лишь природа могла на это повлиять: ветер разносил пластиковые пакеты по полям, органика гнила, вызывая частые пожары, то теперь отходы должны отправляться на современные, специально оборудованные полигоны, где есть станция сортировки, система сбора свалочных газов (метана от гниющей органики) и прочие современные технологии, делающие полигон почти безвредным для природы и людей (например, видео - https://www.youtube.com/watch?v=sJBw7Mc8OrE)

Понятно, что такие современные полигоны стоят дорого, поэтому в каждом небольшом городе и поселке их не сделаешь, а значит, надо делать один на несколько городов. Так и возникла идея региональных операторов – то есть сейчас территория нашей области разбита на 6 «кустов», и в каждом кусте будет свой оператор. Озерск вошел в кыштымский куст (или кластер), а региональным оператором стала компания из Кыштыма – «Спецсервис». Именно они и разослали договоры для ознакомления, так напугавшие озерчан.

Что же изменится? С июля 2018 года мы будем платить за мусор по новой системе – в соответствии с т.н. «нормативами накопления отходов» (а не по квадратным метрам, как раньше). Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области утверждены Единым тарифным органом (МинТРЭ) - http://docs.cntd.ru/document/450336445 Эти нормативы рассчитывались по результатам наблюдения за мусорными контейнерами и, конечно, это очень усредненные цифры, но надо же от чего-то отталкиваться при расчетах. Итак, в соответствии с утвержденными нормативами, на каждого жителя квартиры в многоквартирном доме (МКД) приходится в среднем 235,53 кг отходов в год (или 2,088 м3), а на каждого жителя индивидуального дома – в среднем 188,66 кг отходов в год (или 1,612 м3). И на территории Магнитогорского кластера (в который входит сам Магнитогорск, Карталы, Бреды, пос.Локомотивный, и почему-то Карабаш (вообще не представляю, как туда затесался Карабаш, но тем не менее он существует) тариф, рассчитанный рег.оператором (который включает в себя не только вывоз мусора, но и переработку, утилизацию и захоронение – то есть ПОЛНЫЙ ЦИКЛ обращения с отходами), составляет 503 рубля за кубометр отходов. Почему мы обращаемся к опыту Магнитки? Просто у них первым в Челябинской области выбрали рег.оператора и он уже начал работать. Подробнее http://cks174.ru/rate.html

Итак, давайте посмотрим, каковы последствия будут для обычной семьи из 4 человек. Насколько изменится оплата строки «вывоз ТБО»?

При этом надо учитывать вот что: помнится, на форумах часто возмущались тем фактом, что плата за вывоз исчислялась из количества квадратных метров квартиры. Мол, «не метры же мусорят, а люди». Что ж, звучит здраво. И поэтому новый принцип исчисления платы стал именно таким – по количеству прописанных (зарегистрированных) людей в квартире (независимо от того, живут они там реально или нет, но об этом чуть позже). Итак, вот цифры, по которым теперь начисляется плата «за вывоз ТБО» в Магнитогорске: для жителей многоквартирных домов (МКД) плата будет составлять 87,5 рублей с 1 человека, а для жителей частных домов – 67,56 рублей с человека в месяц. То есть, если применить аналогичные расчеты для Озерска, то получим увеличение платы в 3,5 раза: сейчас я за квартиру в 52 м2 плачу 86 руб. (1.61 за 1 м2), то по новому порядку расчетов я должен буду заплатить уже 350 рублей (4 человека по 87,5 руб.). Соответственно, чем больше прописанных в квартире, тем больше будет плата (аргумент – что эти люди просто прописаны, но не живут здесь – рег.оператором приниматься не будет. Прописано 20 – плати за 20 «полноценных человек»). Да, очевидно, что с метров платить было выгоднее :)

Но тут надо понимать следующее: если раньше мы платили только за «вывоз ТБО», то есть «тупо на свалку» (что очень неэкологично – ведь на свалке мусор становится токсичным, горит, крайне медленно разлагается, и вообще антисанитария и анахронизм), то сейчас мы будем платить ЗА ПОЛНЫЙ ЦИКЛ обращения с отходами: что можно – должны перерабатывать и вторично использовать, что нельзя переработать – обезвреживать и захоранивать на современных полигонах, практически полностью исключающих вредное воздействие на окружающую среду, что конечно же лучше для нашей матушки-природы. То есть по сути мы будем платить дороже за более экологичную переработку отходов и за уменьшение вреда природе. Но хочется быть уверенным, что эти деньги действительно пойдут на благое дело, а не будут по давней российской традиции просто украдены или выведены в офшор. Что ж, следить за тем, как выполняется закон и новые правила работы в том числе и рег.оператора – задача не только для органов гос.власти, но и общественных организаций. Цель-то реформы все-таки благая. А на возражение о росте тарифа можно ответить так – надо искать резервы для снижения основной статьи коммунальных расходов – за тепло (именно эти расходы съедают львиную часть ваших денег, и их вполне реально снизить на 20-30% за счет установки общедомовых приборов учета и регулирующей автоматики – подробнее об этом здесь: http://ozersk.ru/26804-i-snova-o-priborah-ucheta-tepla-chast-2.html). Ведь в Озерске домов, которые реально оплачивают потребленное тепло по счетчику – считанные единицы.

Не хочется заканчивать статью на грустной ноте, но к сожалению, выбора у нас нет. Мы все (и жители, и бизнес, и различные бюджетные учреждения и организации) должны будем заключить договоры с рег.оператором и оплачивать его услуги, иначе нам грозят штрафы и административная ответственность. На сайте администрации Магнитогорска содержится такое предупреждение: «Незаключение или уклонение от заключения договора в письменной форме не освобождает потребителей от оплаты за оказанные услуги в области обращения с ТКО и повлечет ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ. На граждан будет наложен административный штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток». https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/12297-o-zaklyuchenii-dogovora-s-regoperatorom-po-obrashcheniyu-s-tko.html

То есть нас силовым образом принуждают к переходу на новую систему, что, я уверен, неправильно и в долгосрочном смысле может привести к отторжению и недоверию новой системе по обращению с отходами – вещи, повторяю, прогрессивной и нужной. Как на практике будут реализовываться эти требования – пока никто не знает, и вообще к новой системе обращения с отходами остается много вопросов. Будем внимательно следить за ситуацией.

Евгений Шитиков

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Комментарии (1)

smenalab,

Интересно! А если кто-то из членов семьи ВРЕМЕННО зарегистрирован (прописан) в другом городе? Всё равно - ПЛАТИ ??
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Автор,

Думаю, в этом случае в частном порядке вам пойдут на встречу.
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