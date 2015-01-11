Назвали службу уникальной и необходимой людям

В ходе торжественного мероприятия руководители Озерского городского округа поздравили муниципальных спасателей с профессиональным праздником и подчеркнули значимость их труда.

Общий сбор сотрудников муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (начальник В.И. Мошняга) состоялся в актовом зале Собрания депутатов и начался с демонстрации видеоролика о буднях службы.

Затем с приветствием к коллективу обратились: председатель Собрания депутатов Олег Костиков, первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Владимир Чудов.

- Вы по первому зову приходите на помощь людям, попавшим в беду. Не раз показывали свой профессионализм и наградой за ваш нелёгкий труд, за спасённые жизни всегда служит искренняя человеческая благодарность, уважение жителей округа,- отметили особую роль службы приглашенные на торжество официальные лица, они поделились служебным и личным опытом общения со спасателями, когда они решали поставленные перед ними задачи на самом высоком уровне – технично, оперативно и грамотно.

Иван Сбитнев вручил Владимиру Мошняге диплом за третье место, которое было присуждено структурному образовательному подразделению «Курсы гражданской обороны МУ «ПСС» по результатам смотра-конкурса муниципальных образований Челябинской области, а также ряду сотрудников учреждения (Богатыревой Н.Н., Жолобову И.А., Красичкову В.А., Савиной О.Н., Ткаченко А.В.) - почетные грамоты администрации Озерского городского округа за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные показатели. В соответствии с внутренним приказом о поощрении личного состава была выражена благодарность Темнову А.И. и Лобачеву Н.В..

По традиции, 27 декабря на своем празднике муниципальные спасатели подвели итоги уходящего года. О том, что было сделано в отчетном периоде и о задачах на ближайшую перспективу доложил начальник «Поисково-спасательной службы Озерского городского округа» Владимир Мошняга. Помимо статистики он привел яркие примеры из жизни, которые объясняют суть работы спасателя и подтверждают ее востребованность в Озерском городском округе. Владимир Мошняга не обошел вниманием насущных проблем вверенного ему подразделения, ключевыми из них назвал низкую заработную плату и состояние учебно-тренировочной базы, требующей реконструкции.

В завершение торжественного мероприятия руководители муниципалитета от имени жителей округа еще раз выразили искреннее уважение спасателям за их благородные усилия, а саму службу назвали уникальной, учитывая, что она требует сложной специальной подготовки и особого умения действовать в чрезвычайных ситуациях.

Справочно:

За 2017 год сотрудники муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

· спасли 48 жизней (общее количество пострадавших за год 64);

· 25 раз оказали помощь организациям;

· отработали во взаимодействии с пожарным – 16 раз, с полицией – 36 раз, со скорой медицинской помощью – 90 раз;

· 17 раз разбирали завалы и осуществляли распил деревьев;

· 10 раз оказали помощь животным;

· 193 раза открывали двери, когда они захлопнулись;

· 32 раза вскрывали квартиры, где находились люди, нуждающиеся в помощи спасателей;

· 30 раз работали на воде (льду);

· восемь раз осуществляли поиск пострадавших на водной акватории: спасено пять человек;

· два раза поднимали утонувших;

· 11 пострадавших извлекли из автомобилей при ДТП;

· сняли с высоты четырех пострадавших, из колодцев достали одного;

· 11 раз осуществляли поисково-спасательные работы в природной среде;

· 280 раз выезжали на обеспечение безопасности соревнований, массовых мероприятий, патрулирование.

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