А не вдарить ли по редечке?

Вкус этого салата просто непревзойденный: хрустящая редька, с остринкой (или остротой!), ароматом кориандра и кислинкой. Это нечто… Да, собственно, чего рассказывать? Завтра жду гостей и делаю редьку по-корейски.

Редька должна быть обязательно зеленая. Все пропорции рассчитаны на килограмм редьки, а так-то, разумеется, по вкусу:

редька зеленая – 1 кг

луковица средняя – 1 шт.

кориандр – по вкусу

паприка - по вкусу

молотый перец чили – по вкусу

масло растительное – 20-25 г

уксусная эссенция – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Итак, моем, чистим редьку и превращаем ее на корейской терке в мелкую соломку.

Добавляем чайную ложку с горкой хорошей крупной соли, перемешиваем и с пристрастием от души жмем, чтобы дало сок. Отставляем в сторону на полчаса до практически окончательного сокоотделения. В это время готовим специи: молотую парику, острый перец и кориандр. Ежели он цельный, то надобно потолочь в ступке.

Через полчаса ставим рядом вторую миску, берем понемногу редечную соломку, добротно отжимаем сок и перекладываем вот так вот по частям отжатую редьку во вторую чашку.

Закончив, чистим и режем полукольцами луковицу. Разогреваем сковороду, растительное масло и обжариваем на среднем огне лук до светло-желтого цвета. В процессе обжарки добавляем в масло специи, ибо только в горячем масле они раскроются максимально.

Переливаем масло с луком в отжатую редьку, перемешиваем, добавляем чайную ложку уксусной эссенции и опять перемешиваем.

Теперь накрываем крышкой и ставим в холодильник на 12 и более часов. Вкус обалденный, а редечный привкус тут совсем не является помехой, а, напротив, очень хорошо встраивается в общую вкусовую гамму. Можно посыпать готовый салат зеленым луком и рубленой зеленью.

Есть еще один вариант салата. Он делается без лука. Все то же самое, только в разогретом масле лук не обжаривается, а сразу опускаются специи. Тут есть риск сжечь их, ежели нет опыта обжарки специй в масле. Посему лучше опустить их в уже подостывшее.

А сок, что остался от редьки, разумнее не выливать, а использовать в качестве народного лекарства. Можно прижечь болячку как атисептиком. Будет чуть-чуть драть, но ведь от йода с зеленкой не орем же! А если мучает кашель, получившийся сок нужно использовать внутрь.