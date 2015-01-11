Госавтоинспекторы города Озерска присоединились к всероссийской акции «Дед Мороз за безопасную дорогу!» и сменили форму на волшебный наряд!

В преддверии Нового года на площади имени Броховича, сотрудниками Отдела ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, совместно с представителями городского отряда ЮИДД провели профилактическую акцию «Дед Мороз за безопасную дорогу!».

Сотрудники озерской Госавтоинспекции (в роли Деда Мороза заместитель командира роты старший лейтенант полиции Кондратюк Виктор, в роли Снегурочки – инспектор ДПС лейтенант полиции Вавилова Вероника) напоминали пешеходам, водителям и их пассажирам о безопасном поведении при нахождении на проезжей части дороги в зимний период времени.

Столь необычной акцией сотрудники ГИБДД решили не только поздравить участников дорожного движения с праздником, но и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на дороге. Водители и пешеходы, в свою очередь, благодарили сказочных персонажей за поздравления и пожелания, обещали не нарушать Правила дорожного движения, быть дисциплинированными на дороге.

Одним из спонсоров акции была компания "Уральские кабельные сети - Озёрск". Большинство водителей помимо поздравлений, получили еще и сертификаты на бесплатный интернет.