Сказка в подарок

28, 29 декабря и 5 января в ДК «Энергетик» состоялись Новогодние праздники для детей и взрослых, жителей и гостей поселка. Настоящее новогоднее волшебство ожидало зрителей. Войдя в здание ДК, гости попадали в сказочный белый город, где фотографировались семьями. Разнообразные фотозоны, интересный мастер-класс, игровая программа у елки с разными героями, Снегурочкой и Дедом Морозом и, конечно же, сказка "Щелкунчик и Мышиный король".

Композиционно "Щелкунчик" представляет собой "сказку в сказке". Внутри основной истории, происходящей в доме Штальбаумов, рассказывается другая, о волшебном орехе Кракатуке и войне мышей с семьей Щелкунчика.

Главными действующими лицами являются не только люди, но и чудесный мир сладостей, ожившие игрушки, заколдованные мыши. Среди всех персонажей выделяется Дроссельмейер, который, словно, находится в обоих мирах (реальном и сказочном) одновременно, рассказывая детям о волшебном орехе, с самого начала знает историю Щелкунчика и старается помогать Мари. Зло в этой сказке представлено в облике мышей. Жестокий Мышиный король наказан по заслугам и это делает историю счастливой и по-настоящему сказочной.

И, конечно, нельзя забыть о счастливом финале. Мари находит своего настоящего Щелкунчика и обретает счастье. Сказка заканчивается на светлой ноте, она праздничная и радостная, добрая и вечная!

В спектакле приняли участие хореографические коллективы «Созвездие» и «Искорки» ( руководитель – Е. Стельмашок), «Капельки» (руководитель- Н. Костромина), драматический коллектив «Образ» и творческая актерская группа под руководством режиссера Татьяны Леоновой.

С наступившим Новым годом! Верьте в сказку!