Хорошими делами прославиться нельзя… Или можно? Ищем ответ вместе с О.В. Костиковым

... 18 января в новом интервью в студии канала УКВ-ТВ и сайта Озёрск.ру.

Наша встреча с председателем Собрания депутатов ОГО будет посвящена программе "Малые добрые дела депутатов", которая вот уже полгода реализуется в Озёрске.

Также мы поговорим и о других инициативах депутатского корпуса, направленных на вовлечение населения в управление городом.

Ждем ваших вопросов в комментариях и по почте [email protected]

Все они будут заданы во время интервью или переданы Олегу Вячеславовичу после.