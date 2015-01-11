Хорошими делами прославиться нельзя… Или можно? Ищем ответ вместе с О.В. Костиковым

... 18 января в новом интервью в студии канала УКВ-ТВ и сайта Озёрск.ру.
Наша встреча с председателем Собрания депутатов ОГО будет посвящена программе "Малые добрые дела депутатов", которая вот уже полгода реализуется в Озёрске.
Также мы поговорим и о других инициативах депутатского корпуса, направленных на вовлечение населения в управление городом.
Ждем ваших вопросов в комментариях и по почте [email protected]
Все они будут заданы во время интервью или переданы Олегу Вячеславовичу после.
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