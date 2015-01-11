ВАЗ и «Шевроле» сошлись в лобовом ДТП в Магнитогорске

Накануне вечером, в Ленинском районе Магнитогорска, столкнулись на «встречке» два легковых автомобиля. ВАЗ и «Шевроле» не поделили дорогу во время поворота одного из автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.

В 18:25 в районе дома № 15 по улице Московской водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Лацетти», при выполнении маневра поворота налево не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», движущимся в попутном направлении слева. — сообщили сайту «Первый областной» ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель ВАЗа получил телесные повреждения, пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Также травмы получила несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» — девушка 2001 года рождения, ей также назначено амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.



Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vaz-shevrole-dtp/