Реабилитационная программа «Лыжи мечты» продолжает помогать южноуральским «особенным» детям

«За время реализации программы на курорте бесплатную терапевтическую поддержку получили более 300 детей со всей области, благодаря грантам от министерства социальных отношений и общественного фонда «Перспектива». В сезоне 2017/2018 благодаря фонду Президентских грантов более 100 человек получат возможность пройти бесплатный курс из 10 занятий, – отметила руководитель отдела проекта «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» на «Солнечной долине» Евгения Козикова. – Также руководство курорта активно поддерживает благотворительность: на «Солнечной долине» реализуется программа «Доброе сердце», в которой может поучаствовать каждый гость. В ресторанах продается печенье собственного производства, все вырученные средства от которого идут на оплату курса «Лыжи мечты». Программа «Лыжи мечты» – это не только терапевтический спорт, но и возможность для каждого человека доказать себе, что он способен на многое. Главное – старание, вера в себя, свои силы и поддержка со стороны близких и окружающих. После курса из 10 занятий у каждого появляются существенные улучшения в физических или социальных навыках. По словам организаторов, коме активной физической реабилитации, дети, посещающие занятия на курорте, получают социальную адаптацию. Вместе со своими инструкторами ходят в походы, посещают праздники. Каждый участник программы «Лыжи мечты» на «Солнечной долине» чувствует себя членом большой и дружной семьи.