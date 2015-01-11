Стартовали продажи билетов на магнитогорские матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров

Чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Соревнования будут проходить в ледовых аренах «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске. Сборная России U18 сыграет в группе «B» (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии (Магнитогорск). С 1 декабря открыта продажа абонементов на чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Абонементы разделяются на 3 группы: все игры одной команды на предварительном этапе в группах, игры на финальную серию (четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал) и игры финального дня (матч за третье место и финал). Цена абонементов – от 440 рублей. При покупке абонементов болельщики могу сэкономить от 10 до 20% стоимости билетов. Кроме того, с 11 января стартуют продажи билетов на отдельные матчи чемпионата. Цена билетов на отдельные игры варьируется в диапазоне от 100 до 1000 рублей в зависимости от времени, сектора и игры. Приобрести абонементы и билеты можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург». в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru. Кроме того, для покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно в официальных магазинах Google play и App Store. В поиске приложение можно найти по названию «U18 IHWC 2018». Информацию о всех точках продаж билетов и расписание чемпионата можно найти на сайте.