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Исполнилось 115 лет со дня рождения Игоря Курчатова

Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 годав поселке Симский Завод Уфимской губернии Российской империи (ныне — г. Сим Ашинского района Челябинской обл.).

Исполнилось 115 лет со дня рождения Игоря Курчатова

В 1920 году он окончил с золотой медалью казенную гимназию и одновременно вечернюю ремесленную школу (получил специальность слесаря).

Досрочно, в 1923 году, окончил Крымский университет (Симферополь) и всего год проучился на кораблестроительном факультете Петроградского политехнического института.

В 1934 г. Игорю Курчатову без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук за цикл работ по проблеме физики диэлектриков и полупроводников (в 1926–1933 гг. опубликовал около 100 статей, обзоров и рефератов в соавторстве с другими учеными).

В 1935 г. присвоено звание профессора. В 1943 г. Курчатов был избран сразу академиком Академии наук (АН) СССР. Являлся членом Отделения физико-математических наук, членом президиума (1946-1960) АН СССР.

С 1933 г. руководил работой оргкомитетов Всесоюзных конференций по атомному ядру, которые проводились в СССР с участием крупнейших физиков мира: Фредерика Жолио-Кюри (Франция), Рудольфа Пайерлса, Поля Дирака (Великобритания), Виктора Вайскопфа (США) и др.

С 1937 по 1940 г. заведовал физическим отделом и циклотронной лабораторией Радиевого института АН СССР в Ленинграде (ныне — Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, Санкт-Петербург).

В 1938 г. вошел в состав комиссии по атомному ядру при президиуме АН СССР.

Одновременно с научной деятельностью преподавал в вузах.

С началом Великой Отечественной войны исследования по урану в СССР были практически прекращены. Игорь Курчатов был назначен научным консультантом Управления кораблестроения Военно-морского флота СССР (1941-1943). Занимался размагничиванием кораблей ВМФ с целью их противоминной защиты: на Черноморском флоте (1941), Каспийской флотилии (1941-1942), Северном флоте (1943). Читал лекции военным морякам и обучал персонал, а также сам разбирал мины.

Руководство советским атомным проектом

После получения данных о развертывании американцами работ по созданию атомной бомбы, 28 сентября 1942 г. Государственный комитет обороны (ГКО) СССР подписал секретное постановление «Об организации работ по урану». В октябре 1942 г. к ним был привлечен Игорь Курчатов. 11 февраля 1943 г. решением ГКО по рекомендации академика Абрама Иоффе он был назначен научным руководителем работ по использованию атомной энергии и ответственным за создание атомной бомбы.

Для реализации уранового (атомного) проекта 12 апреля 1943 г. в Москве под его руководством была организована Лаборатория №2 АН СССР, которая впоследствии была преобразована в Институт атомной энергии АН СССР (ныне — Национальный исследовательский центр, НИЦ, «Курчатовский институт»). Курчатов возглавлял лабораторию и институт до своей кончины в 1960 г. Над созданием атомного оружия работал вместе с учеными-физиками Юлием Харитоном, Яковом Зельдовичем, Анатолием Александровым, Исааком Кикоином, своим братом Борисом Курчатовым и др.

С августа 1945 г. руководство всеми работами по использованию «внутриатомной энергии урана», включая производство атомной бомбы, было возложено на образованный Специальный комитет при ГКО во главе с Лаврентием Берией. По воспоминаниям сына Берии, Серго, в 1953 г. Курчатов отказался давать показания против его отца, заявив: «Если бы не он, Берия, бомбы бы не было».

29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне был испытан первый отечественный ядерный заряд (РДС-1). Он представлял собой авиационную атомную бомбу каплевидной формы, массой 4,6 т, диаметром 1,5 м и длиной 3,7 м. Бомба была подорвана в 7 часов утра местного времени (4 часа утра мск) на металлической решетчатой башне высотой 37,5 м, размещенной в центре опытного поля диаметром примерно 20 км. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. 29 октября 1949 г. председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин подписал постановление о представлении Игоря Курчатова к званию Героя Социалистического Труда, присвоении ему Сталинской премии I степени. Тем же постановлением Сталин поручил премировать ученого суммой в 500 тыс. руб., построить для него дом-особняк и дачу и обеспечить пожизненным бесплатным проездом любым транспортом в пределах СССР.

Одновременно с созданием ядерного щита СССР Игорь Курчатов занимался проблемой мирного использования ядерной энергии. В 1955 г. он возглавил разработку программы развития ядерной энергетики в СССР.

Общественная, политическая деятельность

Игорь Курчатов был среди тех советских ученых, которых лично не коснулись сталинские репрессии. При этом сам он принимал участие в защите и трудоустройстве многих деятелей науки. Например, в 1949 г. личным письмом к Иосифу Сталину спас от репрессий преподавателей Физического факультета Московского государственного университета.

Курчатов был одним из инициаторов и участником выработки мирных предложений СССР по запрещению ядерного оружия.

Избирался депутатом Верховного совета СССР III-V созывов (1950-1960). Был членом ВКП(б)/КПСС (с 1948 г.). Входил в состав Комитета по государственным премиям в области науки и изобретательства при Совете министров СССР (с 1947 г.).

Скоропостижно скончался от закупорки сердечной артерии тромбом 7 февраля 1960 г. в Москве. Урна с прахом ученого захоронена у Кремлевской стены на Красной площади.

Вклад ученого

Игорь Курчатов был специалистом по физике твердого тела, ядерной и нейтронной физике, а также по ядерной технике и энергетике. Автор и соавтор открытия явления разветвления ядерных реакций, вызываемых нейтронной бомбардировкой (1934) и явления ядерной изометрии искусственно радиоактивных ядер (1935). Под его руководством был открыт новый вид радиоактивности — явление спонтанного деления урана (1940).

Под научным руководством Курчатова в 1939 г. был введен в действие первый в СССР циклотрон в Радиевом институте и создан циклотрон в ЛФТИ, в Лаборатории №2 сооружены первый циклотрон в Москве (1944) и первый в Европе атомный реактор — экспериментальный ядерный уран-графитовый Ф-1 (1946). Созданы и испытаны первая советская атомная бомба и первая в мире водородная (термоядерная) бомба (1953, РДС-6с). Также под его руководством построены: реакторный комбинат №817 (ныне — ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской обл.), где в 1948 г. был введен в строй первый в СССР промышленный ректор «А»; первая в мире промышленная атомная электростанция — Обнинская АЭС в Калужской обл. (1954); реактор для первой отечественной атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» (1958); первый атомный ледокол «Ленин» (1959). По инициативе и непосредственном участии Курчатова в 1956–1957 гг. началось строительство Белоярской (г. Заречный Свердловской обл.) и Нововоронежской (Воронеж) АЭС, они были введены в строй в 1964 г.

При участии ученого были созданы ядерные исследовательские центры в других союзных республиках СССР: Ташкенте (Узбекистан), Тбилиси (Грузия), Киеве (Украина), Алма-Ате (Казахстан), Минске (Белоруссия), Риге (Латвия). Курчатов был одним из инициаторов основания в 1956 г. Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Научные труды

Автор и соавтор научных трудов и работ: «К вопросу о радиоактивности снега» (1925), «О прохождении медленных электронов через тонкие металлические фольги» (1925), «Электрическая прочность вещества» (1930), «Сегнетоэлектрики» (1933), «Гамма-лучи при бомбардировке атомного ядра» (1935), «Расщепление атомного ядра» (1935), «Взаимодействия нейтронов с ядрами» (1938), «Деление тяжелых ядер» (1941), «Некоторые вопросы развития атомной энергетики в СССР» (1956) и др. А также двух учебных пособий для физических факультетов университетов: «Курс физики. Молекулярная физика» и «Электронные явления» (1935).

В 2013 г. совместными усилиями Российской академии наук (РАН), госкорпорации «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт» было издано Собрание научных трудов Игоря Курчатова в шести томах.

Награды

Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Лауреат Сталинских премий I степени (1942, 1949, 1951, 1954) и Ленинской премии СССР (1957).

Награжден пятью орденами Ленина (1945, 1949 — вместе с присуждением Героя Соцтруда, 1953, 1953, 1956), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1944, 1945), медалями «За оборону Севастополя» (1944), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).

В числе наград ученого — золотая медаль им. Леонарда Эйлера АН СССР (1957), серебряная медаль мира им. Жолио-Кюри (1959) с надписью «Борцу за мир (1949-1959) и почетная грамота Всемирного совета им. Жолио-Кюри.

Источник: ТАСС

Ключевые теги: ПО Маяк.

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