Директор муниципального учреждения оштрафован за нарушения законодательства в сфере закупок

Прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку, в ходе которой установила, что Муниципальное бюджетное учреждение «Озерский инновационный центр – бизнес – инкубатор» в нарушение требований Федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляло закупки при отсутствии утвержденного в установленном законом порядке правового акта о закупках, без проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством.

По результатам проверки в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого УФАС по Челябинской области должностное лицо подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

http://www.chelproc.ru/news/?id=15322