Турецкие инвесторы заинтересовались строительством конгресс-холла и метро в Челябинске

Как сообщает пресс-служба УЭС, бизнес-миссия турецкого инвестора на Южный Урал проходила 12-14 января. Принимающей стороной выступил Уральский Экономический Союз и Центр развития промышленных инноваций, при поддержке Агентства инвестиционного развития города Челябинска. Директору компании SARIDAGLAR были презентованы проекты строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск, а также более 10 частных проектов. Особый интерес инвесторов вызвал Конгресс-холл. Застройщик также намерен рассмотреть перспективу своего участия в реализации проекта ВСМ. Также внимание г-на Аидина привлекло челябинское метро. По словам президента УЭС Олега Витковского, турецкий инвестор готов приступить к созданию совместного предприятия в Челябинской области, а также проработать различные варианты финансирования возведения объектов «под ключ». «Компания готова к длительным инвестпроектам от 10 до 20 лет, - подчеркнул он. - Турецкой делегации мы показали разницу, которая существует между Екатеринбургом и Челябинском, а также дали понять, что столица Южного Урала в ближайшее время будет активно застраиваться, и нам нужны здания-лидеры». Кроме того, в ходе рабочей поездки турецкие инвесторы посетили курортную зону в Чебаркуле и оценили перспективы развития ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс). Справка: Строительная компания SARIDAGLAR является подразделением известной компании с мировым именем ENKA, которая работает в России с 1980-х годов. В списке завершенных объектов SARIDAGLAR значатся аэропорты в турецких городах Бингель и Хаккари, отель в Анталии Adenya Resort & SPA, спортивные стадионы в Трабзоне и Конуа. В настоящее время компания занимается строительством теле- и радиовещательной башни в Стамбуле, спортивного стадиона в Тетуане (Марокко) и мебельного торгового центра в Кайсери.