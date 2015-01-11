Приглашаем получить высшее образование

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск проводит набор кандидатов из числа гражданской молодёжи в возрасте от 17 до 25 лет, независимо от пола, имеющих среднее общее или среднее специальное образование, годных по состоянию здоровья, физически подготовленных, для обучения по очной форме в образовательных учреждениях МВД России:

- Санкт Петербургский юридический университет МВД России

(г. Санкт Петербург)

- Уральский юридический институт МВД России (г.Екатеринбург)

- Сибирский юридический институт МВД России (г.Красноярск)

- Уфимский юридический институт МВД России (г.Уфа)

- Воронежский юридический институт МВД России (г.Воронеж)

- Омская академия МВД России (г.Омск)

Экзамены для поступления:

- Русский язык

- обществознание

- история

- по поступлении проходит внутренний экзамен – тестирование по обществознанию и сдача спортивных нормативов (подтягивания (молодые люди),100м, девушки 1000м, молодые люди – 3000м. физ. упражнения с применением силы (девушки).

Отбор кандидатов осуществляется по результатам предварительной проверки физической готовности, психофизиологического тестирования, успеваемости.

Курсантам, обучающимся в ведомственных ВУЗах МВД России предоставляются следующие преимущества:

- бесплатное обучение на контрактной основе;

- период обучения входит в стаж службы в органах внутренних дел;

- месячное денежное довольствие курсанта;

- вещевое довольствие;

- бесплатное проживание в общежитии;

- оплачиваемый отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства;

- гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел по окончании ВУЗа.

По вопросам поступления в ВУЗы МВД России обращаться в Отделение по работе с личным составом Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск по адресу: пр. Ленина, 43, тел. 2-59-12.

При себе иметь: паспорт, военный билет (приписное свидетельство), характеристику с места работы (учебы), документ об образовании с выпиской оценок (выписку оценок за 1- е полугодие для учащихся средних школ), ИНН, страховое свидетельство.