17 миллионов рублей в 2018 году будет направлено на укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания

«С 2000 года в соответствии с федеральными законами о бюджете пенсионного фонда Челябинской областью совместно с пенсионным фондом России ежегодно принимаются и реализуются социальные программы по укреплению материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания за счет средств консолидированного бюджета пенсионного фонда России и региона, – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Данные программы являются одним из инструментов привлечения в область дополнительных финансовых ресурсов, и, как следствие, – экономии средств областного бюджета».

За счет программных мероприятий в 2018 году в Троицком детском доме-интернате планируется провести капитальный ремонт жилого корпуса, Верхнеуральском доме-интернате для престарелых и инвалидов капитальный ремонт банно-прачечного комплекса, Саткинском психоневрологическом интернате капитальный ремонт пищеблока. Кроме этого, для 13 государственных стационарных учреждений социального обслуживания будут приобретены предметы длительного пользования – технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, мебель. А также организовано обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

В рамках социальной программы предусмотрено 5 млн 459 тысяч рублей за счет средств из регионального бюджета, в том числе 440 тысяч на обучение компьютерной грамотности, и 11,5 млн рублей из бюджета пенсионного фонда Российской Федерации.

«В результате исполнения программных мероприятий будут улучшены условия проживания и обслуживания более 4 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях, будет обеспечена доступность информационных ресурсов более чем для 600 неработающих пенсионеров, за счет обучения компьютерной грамотности повысится их коммуникативный потенциал», – добавила Татьяна Никитина.

Для справки:

Социальное обслуживание в Челябинской области предоставляется в различных законодательно установленных формах, включая стационарное, полустационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому.

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе. Для них функционирует 19 государственных стационарных организаций социального обслуживания на 4 тысячи 827 места, в том числе 5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 2 геронтологических центра, 9 психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей, 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Из числа получателей социальных услуг стационарных организаций 1455 человек находятся на постельном режиме или передвигаются в пределах палаты с посторонней помощью, что составляет 30,1% от общего числа проживающих.

В Челябинской области организована системная работа по повышению коммуникативного потенциала неработающих пенсионеров.

Всего за 2017 год прошли обучение более 3 тысячи пожилых граждан: компьютерные классы для граждан старшего поколения функционируют в 44 комплексных центрах социального обслуживания населения, на базе которых соответствующие услуги получили 2 тысячи 300 человек, образовательными организациями за счет средств областного бюджета обучено 865 граждан, Челябинской областной организацией общероссийской общественной организации – общество «Знание» России обучено 360 пожилых граждан.