В Кыштыме подростки превратили торгово-развлекательный центр в проходной двор

Современный торгово-развлекательный центр «Радуга» на улице Карла Либкнехта привлекает не только покупателей, в том числе и из Озёрска.

По вечерам его посетителям буквально не дают проходу снующие по этажам подростки. Они собираются в фойе на первом этаже, громко разговаривая, нередко употребляя нецензурные слова, развлекаются тем, что катаются вверх-вниз на эскалаторе.

Бурное обсуждение в социальной группе «Мы из Кыштыма» вызвало видео одной из школьниц. Она сняла на камеру телефона, как охранник «Радуги» отчитывает подростков за их недостойное поведение. Затем выложила видео в интернет, сопроводив словами, мол, мужчина угрожал им и даже пообещал «пересчитать рёбра».

Этой информацией, размещённой в сети, заинтересовалась полиция и сейчас проводит проверку.

А между тем, подростки так и продолжают устраивать сборища в этом центре.

Тем, как ведут себя эти шумные компании, возмущены и работники пиццерии, расположенной на втором этаже. Из-за подростков, которые даже не затрудняют себя тем, чтобы снять в кафе головные уборы и верхнюю одежду, сюда практически перестали приходить семьи с детьми.

Сейчас, когда на улице холодно, проблема в торгово-развлекательном центре «Радуга» обострилась ещё больше.

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