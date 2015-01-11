На дороги Челябинской агломерации направят 2 млрд рублей в 2018 году

На дороги Челябинской агломерации направят 2 млрд рублей в рамках реализации приоритетного проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году – деньги в соотношении 50х50 выделят федеральный и региональный бюджеты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральского министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В том числе областной центр получит на ремонт дорог 700 млн, 1,3 млрд пойдет на региональные объекты. «Выбор объектов ремонта был сделан с учетом общественных обсуждений программы, приоритет отдан дорогам, наиболее востребованным у жителей. Их совокупная протяженность составит 99 км региональных дорог и 44 км уличной сети Челябинска», – говорится в сообщении ведомства.

Всего в Челябинске по данной программе в 2018 году уложат более 800 тыс. квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона, характеризующегося повышенными эксплуатационными характеристиками. Так, в областном центре в текущем году планируется завершить ремонт двух главных магистралей – проспектов Победы и Ленина, привести в порядок Свердловский проспект – основную дорогу, соединяющую центр с Металлургическим районом. Еще одним крупным объектом станет автодорога Меридиан, позволяющая автомобилистам пересекать город, не заезжая в центр, при этом связанная со всеми крупными транспортными узлами. Также в программу вошли улицы Энгельса, Красная, Блюхера, Морская, Мраморная – удобная дорога до аэропорта для жителей отдаленного Металлургического района. Обновление асфальта продолжится на гостевом маршруте – основной дороге в аэропорт.

Большой объем работ предстоит выполнить и на региональных автодорогах Челябинской агломерации: запланирован ремонт автодороги Миасс – Златоуст протяженностью 21 км, Кунашак – Усть-Багаряк (4 км), более 13 км трассы Миасс – Карабаш – Кыштым. Участок автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева является переходящим с 2017 года и следующие 5 км будут закончены реконструкцией уже в этом сезоне.+

Дополнительно в рамках реализации этой программы, запланировано обустройство нового асфальтобетонного покрытия на 55 км региональных автодорог в Аргаяшском, Красноармейском, Сосновском и других муниципальных районах, добавили в Миндортрансе.

Ожидается, что в результате реализации программы 59,1% автодорог агломерации достигнут нормативного состояния, а также будет ликвидировано 255 очагов аварийности, выявленных по итогам 2016 года.

Напомним, в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» участвует 38 крупнейших агломераций России.

https://dostup1.ru/economics/Na-dorogi-Chelyabinskoy-aglomeratsii-napravyat-2-mlrd-rubley-v-2018-godu_103465.html