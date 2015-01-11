Гул — цветок, карам — капуста

Хотя капуста для Узбекистана продукт «не родной», все же она используется. Не слишком часто, но есть такое дело. И если карам шурпа варится из капусты по технологии ковурма, то есть, на поджарке, то гулкарам шурпа готовится по технологии кайнатма, то есть, варится самым натуральным и простым способом. В зимний студеный день жирная наваристая гулкарам шурпа – самое то.

Для приготовления возьмем:

Баранина – 500 г

Цветная капуста – 1 кг

Луковица – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Картофель - 3 шт.

Зеленый лук

Кинза

Соль

Красный молотый перец

Бульон варим из жирной мякоти с костями. Заливаем ее водой, доводим до кипения, не забывая снимать пенку, а после того, как закипело, убавляем огонь до малого и при открытой крышке варим мясо часа два, то есть практически до готовности.

После снятия пенки и того как убавили огонь до умеренного кипения, забрасываем лук, порезанный тонкими полукольцами.

У цветной капусты, если она свежая, отделяем соцветия от кочерыжки, и обдаем их кипятком. Можно взять и замороженные соцветия, также обдав кипятком после оттаивания. Морковь режем кубиками. Добавляем овощи в бульон после того, как сварилось мясо.

Следом чистим картофель, режем его кружками и тоже добавляем в бульон. Солим, кладем по своему вкусу красный молотый перец. Делаем слабый огонь и варим минут 20.

Готовый суп разливаем в касы, заправив мелко порезанной кинзой и зеленым луком. Он несет в себе запах лета. Лепота!