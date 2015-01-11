Борис Дубровский назначил нового министра здравоохранения Челябинской области

С понедельника, 22 января, на должность министра здравоохранения Челябинской области назначен Сергей Приколотин. До этого он занимал должность заместителя руководителя ведомства. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области. Сергей Кремлев, возглавлявший южноуральский минздрав с 2014 года, ушел в отставку по собственному желанию.

Сергей Кремлев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял отставку министра и поблагодарил его за проделанную работу. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, что это не первые кадровые перестановки в правительстве. 17 января губернатор Челябинской области принял отставку Ирины Гладковой по собственному желанию. Борис Дубровский постановил уволить министра экологии с государственной службы. На ее место назначен временный руководитель ведомства, им стала Яна Куприкова.



Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/noviy-ministr-zdravoohraneniya/