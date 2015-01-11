В минувшее воскресенье состоялся Открытый Кубок деревни «Новая теча» по лыжным гонкам

21 января в лесопарковой зоне у деревни "Новая теча" прошла Первая Кубковая гонка по лыжам. Несмотря на 18-градусный мороз, на дистанцию 10 километров вышли 30 мужчин, а на 5 километровую гонку - 20 женщин. Участники гонки прибыли из Озёрска, Касли, Кыштыма, Верхнего Уфалея, села Миасского, п.Новогорного. На дистанции 10 километров у мужчин места распределились следующим образом: 1. Прибе Иван (Верхний Уфалей) 2. Летягин Роман (Озёрск) 3. Ложкин Евгений (Озёрск) На дистанции 5 километров у женщин отличились следующие участницы: 1. Ижбердина Юлия (г.Касли) 2. Струкова Ольга (МЧС Новогорный) 3. Гордеева Ольга (Озёрск)

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