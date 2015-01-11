В минувшее воскресенье состоялся Открытый Кубок деревни «Новая теча» по лыжным гонкам

21 января в лесопарковой зоне у деревни "Новая теча" прошла Первая Кубковая гонка по лыжам.
Несмотря на 18-градусный мороз, на дистанцию 10 километров вышли 30 мужчин, а на 5 километровую гонку - 20 женщин.
Участники гонки прибыли из Озёрска, Касли, Кыштыма, Верхнего Уфалея, села Миасского, п.Новогорного.
На дистанции 10 километров у мужчин места распределились следующим образом:
1. Прибе Иван (Верхний Уфалей)
2. Летягин Роман (Озёрск)
3. Ложкин Евгений (Озёрск)
На дистанции 5 километров у женщин отличились следующие участницы:
1. Ижбердина Юлия (г.Касли)
2. Струкова Ольга (МЧС Новогорный)
3. Гордеева Ольга (Озёрск)
Ключевые теги: Южный Урал, лыжные гонки, спорт.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать